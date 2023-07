verso la chiusura di strade

E’ circondata dalle fiamme Siracusa, in particolare la zona tra viale Epipoli ed il villaggio Miano, a nord della città. Un distributore di benzina è andato in fiamme, così come un autosalone, con diverse macchine incenerite, molte case sono a rischio, ed un albergo è stato evacuato.

Residenti isolati, “stiamo spegnendo noi gli incendi”

I residenti di diverse abitazioni stanno provvedendo personalmente a spegnere i roghi con mezzi di fortuna e di tutto quello che può servire per impedire la marcia delle fiamme. Il titolare di una azienda di autodemolizione, Gianni Giardina, la cui attività è ricavata in viale Epipoli, ha messo a disposizione le sue risorse, umane e tecniche, per salvare numerosi immobili, tra ville e palazzine, attaccate dal rogo.

“Siamo scappati”

“Siamo scappati di casa – racconta una residente – temendo per la nostra incolumità, abbiamo chiamato la Protezione civile ed i vigili del fuoco ma ci è stato detto che sono impegnati in altre emergenze. Bisogna prima o poi punire i proprietari che lasciano i terreni incolti e soggetti agli incendi”.

Emergenza in viale Santa Panagia

Un’altra emergenza si registra anche nella zona di viale Santa Panagia: le fiamme stanno attaccando alcune palazzine e sono, anche in questo caso, i residenti a rischiare in prima persona, cercando di stoppare le fiamme.

Chiude viale Scala Greca verso Targia

Verso la chiusura un tratto di strada di viale Scala Greca, nella zona nord della città, in particolare il tratto verso Targia.

Il coordinamento in Prefettura

In Prefettura si è insediato il Centro coordinamento soccorsi per provare ad ottimizzare tutte le risorse a disposizione. A quanto pare, per il momento, è difficile l’impiego dei mezzi aerei, come i Canadair, in quanto “c’è troppo vento per farli alzare in volo ed operare” racconta una fonte autorevole a BlogSicilia.

Melilli isolata

Abbiamo già evacuato centinaia di persone ma non si riesce ancora a far arrivare un Canadair”. Lo afferma il sindaco di Melilli (Siracusa) e deputato regionale del Mpa, Giuseppe Carta, che lancia l’allarme sulla catena di incendi, capace di circondare il centro industriale del Siracusano e che guarda dall’alto gli stabilimenti della zona industriale. Un rogo, secondo le informazioni fornite dal sindaco di Melilli, sta minacciando la raffineria Sonatrach.

Al lavoro ci sono le squadre della Forestale, dei vigili del fuoco e della Protezione civile ed in via precauzionale, fanno sapere dalla Forestale, sono stati chiusi temporaneamente gli svincoli della Statale 114. “Abbiamo disposto l’evacuazione dell’area commerciale di Città Giardino ed anche delle abitazioni che insistono in quella zona. Pure un intero quartiere di Villasmundo – aggiunge il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta – dove abitano 500 persone”. Evacuato anche il parco acquatico, che si trova in contrada Spalla, nel territorio di Melilli. Il sindaco ha annunciato la prossima chiusura dell’area di contrada Spalla.