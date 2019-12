Un incendio ha danneggiato l’area esterna del supermercato Deco’, situato in viale Teocrito, nella zona centrale di Siracusa.

Il rogo si è verificato nel primo pomeriggio ed ha attaccato del materiale accatastato, poi parzialmente andato distutto. Sono stati i vigili del fuoco ad intervenire arginando l’azione del focolaio per impedire che potesse marciare verso l’area interna del supermercato.

“L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia di stato e’ di probabile natura accidentale” spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa.

Gli agenti di polizia stanno, comunque, accertando se vi sono tracce riconducibili ad una azione dolosa ma non ci sono certezze per il momento. Nella tarda serata di ieri, gli stessi vigili del fuoco si erano recati alla periferia sud di Siracusa per spegnere un incendio originatosi dalla canna fumaria di una villa, situata a due passi dall’autodromo.