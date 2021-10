identificato grazie alle telecamere

Arrestato un uomo di 49 anni per avere incendiato due auto

L’uomo è stato identificato dalle telecamere di sicurezza

Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Francofonte

L’uomo, come disposto dal magistrato, è stato accompagnato in carcere

I carabinieri della stazione di Francofonte hanno arrestato un 49enne resosi responsabile di un incendio che ha danneggiato due auto. I militari, al termine delle indagini, grazie all’acquisizione e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza sistemati nelle vie di Francofonte, hanno individuato il responsabile, con precedenti penali.

La violazione

Secondo quanto emerso nella ricostruzione dei carabinieri, l’uomo, era sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali con permanenza in casa nelle ore notturne, ma nonostante quest’obbligo, sarebbe uscita dalla sua abitazione per “appiccare il fuoco a due autovetture mediante l’utilizzo di liquido infiammabile”.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Le fiamme erano state domate dai Vigili del Fuoco che confermavano la natura dolosa degli eventi. Il magistrato di sorveglianza di Siracusa, concordando con l’attività investigativa svolta dai Carabinieri e “ritenendo i reati commessi dal 49enne estremamente gravi, tali da non poter permettere la continuazione della misura alternativa, ne ha disposto l’accompagnamento in carcere” spiegano dal comando provinciale di Siracusa. Il 49enne è stato trasferito al carcere di Brucoli.

Indagini a Vittoria per un incendio

Nei giorni scorsi, a Vittoria, nel Ragusano, un incendio ha devastato due auto, parcheggiate in via Fratelli Bandiera.

L’intervento dei pompieri

I pompieri hanno arginato la marcia dell’incendio, evitando che potesse fare altri danni, soprattutto agli immobili ma uno dei mezzi è stato divorato dalle fiamme che hanno coinvolto un altro veicolo, entrambi nella disponibilità di residenti di quella porzione di strada.

Gli inquirenti sono al lavoro, sarebbero stati già acquisiti alcuni filmati delle telecamere di sicurezza della zona al fine di stabilire se nei minuti precedenti o successivi allo scoppio dell’incendio vi fossero persone sospette