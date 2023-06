è accaduto a lentini

Gli agenti del commissariato di Lentini hanno arrestato un lentinese di 50 anni, con precedenti penali, per aver incendiato l’interno di un garage ricavato in un condominio.

I cartoni davanti al garage

A dare l’allarme è stata la proprietaria, la ex compagna dello stalker, e poco dopo i poliziotti si sono recati sul luogo del rogo, scoprendo che era di matrice dolosa. Si sono accorti della presenza del 50enne, che, dopo aver accatastato dei cartoni in prossimità del garage, aveva appiccato le fiamme, spingendole verso l’auto della donna.

Gli agenti sono riusciti a spegnere l’incendio, evitando che si propagasse all’interno del garage ove erano collocate anche delle batterie per un impianto fotovoltaico che avrebbero potuto ulteriormente alimentare il rogo.

L’ossessione dopo la fine della relazione

“I motivi del pericoloso gesto sono da ricercare nella fine del rapporto sentimentale tra i due e nel profondo rancore che ancora covava nell’uomo” spiegano dalla Questura di Siracusa. L’uomo, come disposto dalla Procura, si trova agli arresti domiciliari.

I dati sulle violenze ai danni delle donne

Dai dati della polizia, in un anno, dall’aprile del 2022 al 2023, si sono registrati 218 denunce di codice rosso che comprende varie tipologie: dallo stalking, alle lesioni, dai maltrattamenti in famiglia alla violenza sessuale.

Il fenomeno è in crescita

Dall’osservatorio della Questura, risulta che il fenomeno è in crescita, come spiega la dirigente dell’Ufficio Upgsp della Questura di Siracusa, Giulia Guarino. “E’ in aumento- dice Guarino -ma ciò che è in crescita è l‘emersione del fenomeno, come risulta dai dati in nostro possesso, in particolare negli ultimi due anni”

Violenze senza distinzioni di contesti sociali

Secondo gli agenti di polizia, le violenze sulle donne non hanno una caratterizzazione sociale. “E’ un fenomeno trasversale dal punto di vista sociale, certo, laddove c’è un degrado sociale il terreno è più fertile per le violenze”