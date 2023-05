le indagini della polizia di noto

Si era creato dei falsi profili sui social per interagire con la sua ex fidanzata con cui avrebbe voluto riallacciare la relazione sentimentale.

Le intimidazioni sui social

Ogni giorno, per diverse settimane, un 39enne di Noto, con precedenti penali, avrebbe postato numerose frasi, alcune dal contenuto offensivo o intimidatorio, nei confronti della donna che avrebbe avuto paura per la sua incolumità.

Cambio di abitudini della donna

In alcune circostanze, avrebbe deciso anche di cambiare abitudini, temendo di incontrarlo per strada o in qualche locale anche perché se l’avesse vista con qualche amico il 39enne avrebbe potuto reagire in modo violento.

La pioggia di telefonate ai familiari della vittima

Le pressioni sarebbero avvenute non solo sui social ma anche al telefonato: tante le chiamate ricevute dal 39enne, che, però, avrebbe anche contattato i familiari della donna, nel tentativo di convincerla a tornare da lui.

La denuncia della donna e le indagini

Ha trovato, però, un muro davanti a se ma la vittima, ormai messa con le spalle al muro, ha poi deciso di rivolgersi agli agenti del commissariato di polizia di Noto. Sono state avviate le indagini, al termine delle quali il 31enne è stato denunciato con l’accusa di molestie e minacce.

“Gli accertamenti investigativi, espletati dai poliziotti del Commissariato che hanno attenzionato, in particolar modo, i messaggi inviati alla donna, velatamente minacciosi, consentivano di acquisire elementi di responsabilità a carico dell’uomo che per tali motivi è stato denunciato” spiegano dal palazzo della Questura di Siracusa.

Stalker catanese

Un uomo di 36 anni di Catania indagato per atti persecutori e lesioni personali nei confronti dell’ex Convivente è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari su disposizione del GIP del tribunale di Catania. Il provvedimento è stato eseguito dei Carabinieri della stazione di Aci Castello la misura è stata poi sostituita con la misura del divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla persona offesa.