misura cautelare eseguita dai carabinieri

Un uomo di 38 anni è stato arrestato per diversi episodi di danneggiamenti commessi a Pachino

Ha appiccato un incendio in un negozio e danneggiato una chiesa

E’ stato accompagnato in una comunità terapeutica della provincia di Siracusa

Un uomo di 38 anni, P.F., è stato arrestato dai carabinieri ed accompagnato in una comunità terapeutica dove resterà ai domiciliari come disposto dalla Procura di Siracusa.

Negozio incendiato

Sono quasi una decina le denunce raccolte dai carabinieri e polizia nei confronti del 38enne accusato di danneggiamento. A seguito delle indagini dei militari della stazione di Pachino, supportate dai filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e dalle dichiarazioni dei testimoni, l’indagato era stato denunciato in quanto ritenuto responsabile di un incendio, appiccato di notte, ai danni di un esercizio commerciale.

Altri danneggiamenti

Un episodio che aveva suscitato molto clamore ma in passato l’uomo si era reso responsabile di altri danneggiamenti, in particolare sarebbe stato l’autore di alcuni incendi appiccati contro delle auto parcheggiate. Non avrebbe avuto nulla contro i proprietari, il problema sono le sue condizioni di salute mentale.

Divieto di soggiorno

L’uomo, affetto da disturbi psichici, è stato in un primo momento sottoposto al divieto di soggiorno nel comune di Pachino, a sud di Siracusa. Tuttavia, secondo gli inquirenti, il 38enne ha violato la misura cautelare e addirittura, durante una funzione religiosa, si sarebbe introdotto all’interno di una chiesa disturbando il rito e danneggiando alcuni oggetti sacri.

Il provvedimento della Procura

A seguito di quest’ultimo episodio, i carabinieri di Pachino hanno chiesto ed ottenuto dall’autorità giudiziaria, l’inasprimento della misura posta a carico di F.P. il quale è stato accompagnato agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica assistita della provincia di Siracusa.

Un arresto a Palazzolo Acreide

I carabinieri della stazione di Palazzolo Acreide hanno tratto in arresto Enzo Di Luciano di anni 50, raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa che ne ha disposto la detenzione in carcere, nel peniteniziario di Cavadonna.Di Luciano dovrà scontare in carcere la pena di 8 mesi per un furto commesso nel borgo ibleo nell’anno 2016.