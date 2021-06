vigili del fuoco

Incendio nella zona del fiume Ciane

In volo gli elicotteri della Forestale per proteggere la riserva

I vigili del fuoco al lavoro per contenere il muro di fiamme

I vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento di un incendio che si è originato nell’area del fiume Ciane, alla periferia sud di Siracusa.

Gli elicotteri

Un rogo talmente vasto da rendere necessario l’intervento di due elicotteri della Forestale per proteggere la riserva Ciane-Saline dall’attacco dei focolai. L’allarme è scattato in mattinata, tante le chiamate di emergenza al centralino del comando dei pompieri che hanno inviato le squadre terresti per contenere il muro di fiamme ma altri interventi si sono registrati in provincia. Restano da capire le cause di questi incendi e non da escludere la mano degli attentatori.

Danni alla Valle dell’Anapo

La conta, ingentissima, di danni è già iniziata nell’area della Valle dell’Anapo, nel Siracusano, devastata dagli incendi nei giorni scorsi. Ieri, invece, fiamme nella zona del fiume Anapo, a due passi dalla riserva Ciane Saline. In merito al rogo nella Valle non sono mancate le polemiche.

Le polemiche

“Sappiamo bene che c’è rabbia e sgomento dice il deputato europeo del gruppo Greens/EFA Ignazio Corrao, ex del M5S – perché l’incendio si è sviluppato dall’interno della Valle, quindi è praticamente certo che si tratti di un incendio doloso. C’è molta preoccupazione anche per la sicurezza del personale impegnato a spegnere le fiamme altissime”.

Incendio nel Ragusano

Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto, nella serata di ieri, boschi e colture nella zona tra Monterosso Almo e Chiaramonte Gulfi. Le fiamme si sono levate altissime nella zona di contrada Passione, dove è presente un’area boschiva, in contrada Gucciardo, Pezzi Cugni e Paraspola.

In volo i Canadair

Per tutta la serata i Canadair hanno sorvolato il cielo della zona boschiva per cercare di domare le fiamme. Con loro, anche gli agenti della Forestale ed i Vigili del Fuoco. A tarda sera l’incendio è ripreso in una zona boschiva di competenza della Forestale.