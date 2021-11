incidente sulla siracusa-gela, nel tratto di cassibile

Incidente mortale sulla Siracusa-Gela, nel tratto di Cassibile

Il conducente di una macchina è morto dopo l’impatto con un guard-rail

Sono feriti gli altri due occupanti del mezzo

Dopo aver sbandato con la sua auto, una Nissan Micra, all’altezza dello svincolo di Cassibile della Siracusa-Gela, è finito contro il guard-rail. L’impatto avvenuto intorno alla mezzanotte non ha dato scampo al conducente del veicolo, Badr Elmahi, 27 anni, residente a Rosolini, morto poco dopo, mentre sono rimasti feriti due passeggeri, trasferiti per accertamenti in ospedale.

Le indagini

Tutte da chiarire le cause dell’incidente a cui stanno lavorando gli agenti della Polizia stradale, arrivati sul luogo della tragedia nei minuti successivi alle richieste di soccorso da parte degli automobilisti in transito sulla Siracusa-Gela. Qualcuno ha provato a prestare le prime cure alla vittima ma le sue condizioni erano ormai disperate e da li a poco il suo cuore ha cessato di battere.

Le ipotesi

Occorrerà verificare perché il 27enne ha perso il controllo della macchina: forse, un colpo di sonno sarebbe stato fatale ma bisognerà anche appurare se il conducente, invece, è stato costretto a compiere una brusca manovra per evitare un altro veicolo. Ipotesi che sono al vaglio della Polizia stradale che conta di interrogare i due feriti, la cui testimonianza potrebbe essere determinante per comprendere quanto accaduto. Gli inquirenti, comunque, valuteranno il tasso alcolemico delle vittime, allo scopo di stabilire se fossero sobri.

L’inchiesta della Procura

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta mentre il mezzo è stato posto sotto sequestro: nel corso dei sopralluoghi sul tratto in cui si è verificato l’incidente, gli agenti hanno compiuto i rilievi per determinare la velocità del mezzo e la sua traiettoria.

Contestualmente, le forze dell’ordine daranno un’occhiata alle telecamere per scoprire se vi sono dei fotogrammi importanti capaci di spiegare quanto accaduto. Nelle prossime ore si saprà se la Procura disporrà l’autopsia sul corpo senza vita del 27enne.