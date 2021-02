incidente avvenuto a pachino

E’ stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso una giovane donna al termine di un incidente avvenuto tra una macchina ed uno scooter in via Solferino, a Pachino. L’impatto è avvenuto intorno alle 16 e si è compreso subito che le condizioni della ragazza, in sella al ciclomotore, erano piuttosto serie, per cui si è provveduto a chiedere l’intervento dell’elicottero per il trasferimento della vittima al Cannizzaro di Catania.

Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia municipale di Pachino che hanno prestato le prime cure alla giovane insieme al personale dell’ambulanza, dopo le tante richieste di soccorso dei testimoni. Sono da ricostruire le cause dell’incidente su cui ci sono le indagini dei vigili urbani.