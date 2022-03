in via piazza armerina, a siracusa

Incidente sul lavoro questa mattina nell’area dei campi della Erg, in via piazza Armerina, nella zona di viale Scala Greca.

Cade da tromba delle scale

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia, un operaio sarebbe caduto dalla tromba delle scale. E’ stato soccorso dai testimoni, che hanno chiesto l’intervento del 118 per prestare le cure alla vittima, trasferita in ospedale.

Le indagini

Non si conoscono ancora le cause dell’incidente, al lavoro ci sono le forze dell’ordine che stanno verificando se l’operaio stesse intervenendo nel rispetto delle norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Saranno compiuti dei sopralluoghi, allo scopo di ricostruire la dinamica dei fatti.

I precedenti

A Siracusa, un mese e mezzo fa, si è verificato un altro incidente sul lavoro. In quell’occasione, un operaio era caduto da un palo della linea telefonica in contrada Plemmirio, zona balneare a sud di Siracusa.

Secondo gli accertamenti, condotti dagli agenti delle Volanti, l’operaio era imbracato, aveva l’elmetto, insomma stava lavorando in sicurezza, secondo una prima ricostruzione che, comunque, dovrà essere vagliata dai magistrati della Procura di Siracusa. A quanto pare, ci sarebbe stato un cedimento del palo e quello scossone, piuttosto forte, ha scaraventato sull’asfalto il 53enne, caduto da un’altezza considerevole, circa 8 metri.

Un caso a Palermo

Incidenti sul lavoro anche nel resto della Sicilia. A Palermo, a fine gennaio, un operaio palermitano di 52 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico in gravi condizioni. E’ caduto dal camion mentre stava scaricando della merce nell’ipermercato Guadagna a Palermo.

Morto a Partinico

Purtroppo, si sono registrati anche dei decessi come a Partinico, nel Palermitano: un operaio è morto in casa a folgorato mentre stava facendo lavori nella sua abitazione. Giovanni Caronna, 39 anni, stava lavorando con un flex nella sua casa in contrada Badia, quando, forse ha toccato un filo dell’impianto elettrico ed è rimasto folgorato.