Un incidente sul lavoro si è verificato stamane in contrada San Cusumano, ad Augusta, nel Siracusano, all’interno di una azienda agricola. La vittima è un uomo di 53 anni che dopo essere stato soccorso è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Da quanto emerge da una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, l’uomo, era alla guida di un trattore, quando, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, si è ribaltato. Sul posto si sono recati, a seguito di diverse segnalazioni di soccorsi, i vigili del fuoco del distaccamento di Augusta.

Altri incidenti recenti in Sicilia

8 settembre 2025, Riposto (Catanese): un operaio è precipitato da un’impalcatura durante lavori di ampliamento di capannoni in una ditta di serramenti per edilizia; è morto sul colpo.

14 ottobre 2025, zona Scordia / Militello Val di Catania: un operaio di 57 anni è precipitato da circa quattro metri da un pavimento sopraelevato che stava impiantando in un magazzino; soccorso in elicottero, è poi deceduto in ospedale nel corso della notte.

20 ottobre 2025, San Giovanni La Punta (Catanese): un operaio di 58 anni è morto dopo essere stato travolto da due pesanti lastre di vetro durante la movimentazione del materiale; un collega 34enne è rimasto ferito.

30 settembre 2025, Messina (zona Larderia Inferiore) : un elettricista di 62 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro.

Numero complessivo di morti sul lavoro in Sicilia nel 2025

Nei primi sette mesi del 2025 la Sicilia ha registrato 36 vittime sul lavoro. Di recente i segretari di Cgil, Cisl e Uil Sicilia, Alfio Mannino con Francesco Lucchesi, Leonardo La Piana con Emanuele Gallo e Luisella Lionti con Ignazio Baudo hanno lanciato l’ennesimo allarme.

L’allarme dei sindacati