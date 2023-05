in contrada pantanelli

Sembra non finire mai la striscia di incidenti stradali a Siracusa. Dopo i due di ieri, costati la vita ad un uomo di 76 anni, e quello di stamane tra viale Teracati e corso Gelone, nel primo pomeriggio una macchina ed un mezzo di soccorso stradale si sono scontrati in contrada Pantanelli, alla periferia sud di Siracusa.

Scontro frontale

Ancora incerte le ragioni dell’impatto su cui sono al lavoro gli agenti della Polizia municipale: i conducenti non sarebbero in gravi condizioni, gli inquirenti, però, stanno verificando se uno dei veicoli, in particolare l’auto, procedesse in contromano.

Le testimonianze

Ci sarebbero dei testimoni che sono stati ascoltati dagli investigatori. In mattinata, un altro incidente stradale ma questa volta autonomo: un’auto si è ribaltata in viale Epipoli, all’altezza delle mura del Castello Eurialo.

La vittima dell’incidente di ieri

Si chiama Agostino Lo Monaco, il 76enne deceduto in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattina a Siracusa, all’ingresso sud tra contrada Necropoli del Fusco e via per Canicattini. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano che era a bordo della sua auto, ha investito una ruota, staccatosi da un trattore.

La dinamica dell’impatto

Entrambi i veicoli procedevano nella stessa direzione: la macchina del 76enne era dietro il mezzo agricolo. I vigili del fuoco hanno estratto la vittima dalle lamiere della sua auto ed è arrivato anche l’elisoccorso ma per il conducente della macchina non c’è stato nulla da fare.

Auto sale sul marciapiede

Questa mattina, una macchina, dopo essere salita sul marciapiede in viale Teracati, in prossimità della rotonda con corso Gelone, ha abbattuto due alberi.

Tragedia evitata

Il conducente è rimasto ferito anche se non sembra che abbia riportato gravi contusioni, di certo si è evitato la tragedia perché, in quel momento, su quel marciapiede non c’erano pedoni. Restano da capire le cause dell’incidente autonomo ed a questo stanno lavorando gli agenti della Polizia municipale che hanno avviato le indagini. E’ probabile che il conducente fosse distratto: è una ipotesi da confermare e qualora fosse vera restano da capire le ragioni.