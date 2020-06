Indagine della Polizia municipale

Ancora un incidente stradale che vede come vittima un ciclista. E’ accaduto, intorno alle 9, in viale Epipoli, nella zona nord di Siracusa, quando la vittima, per cause da accertare, è stata investita da una macchina in prossimità di un incrocio. Il ferito è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I mentre gli agenti della Polizia municipale hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’impatto. La macchina, una Renault, è finita sopra un’aiuola, probabilmente il conducente, per provare a schivare il ciclista, avrebbe provato una manovra brusca che, evidentemente, non ha sortito dei buoni effetti. Sono state tante le chiamate di emergenza al 118 ed alla sala operativa del comando della Polizia municipale: in una manciata di minuti, i soccorritori sono arrivati in viale Epipoli, prestando le prime cure al ciclista. Gli inquirenti stanno sentendo alcuni testimoni al fine di stabilire le responsabilità in questa vicenda. Nelle settimane scorse, c’era stato a Siracusa un altro incidente che ha visto come vittima un ciclista, un giovane di 24 anni, travolto da una macchina mentre stava passeggiando in viale dei Lidi, in contrada Fontane Bianche, zona balneare a sud di Siracusa.

Precedentemente, un uomo era stato investito in contrada Taverna, a Floridia, da una macchina il cui conducente, un pensionato, era scappato per poi essere identificato dalla Polizia municipale. Il ciclista, originario di Siracusa, nel corso di sgambata venne travolto da quella macchina, una Renault, che, a causa dell’impatto, perse il parafango, comprendente anche il numero di targa. A Vittoria, invece, un ciclista, Rosario Dezio, 59 anni, è morto dopo essere stato investito sulla provinciale Scoglitti Santa Croce da un’auto pirata, il cui conducente, 36 anni originario della Romania, è stato successivamente identificato ed arrestato. Per i militari è stato facile risalire al possessore del veicolo, trovato abbandonato nelle campagne di Vittoria. Il rumeno aveva proseguito la sua fuga a piedi fino a casa, dove i carabinieri lo hanno rintracciato.