tra belvedere e floridia, nel siracusano

Incidente stradale sulla Floridia-Belvedere con un mezzo che si è ribaltato

Due persone sono rimaste ferite e trasferite in ospedale

Le vittime soccorse dai Vigili del fuoco

Necessario l’intervento del 118

E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto tra Floridia e Belvedere, a nord di Siracusa. Un furgone secondo una prima ricostruzione, si è ribaltato dopo che il conducente ha perso il controllo.

Due feriti in ospedale dopo l’incidente

Le vittime soccorse dai Vigili del fuoco sono state trasportate con l’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I ma i medici non si sbilanciano sulle loro condizioni. Le indagini sono condotte dalla Polizia municipale di Siracusa che ha compiuto i rilievi sul tratto teatro dell’incidente, presumibilmente causato dalla velocità o dalla distrazione.

Le indagini

Nelle prossime ore, non appena saranno ultimati gli accertamenti, farciti dalla testimonianze dei feriti e dagli automobilisti in transito sulla Floridia-Belvedere, si conosceranno i dettagli dell’episodio.

L’incidente mortale in autostrada

Nella notte tra domenica e lunedì scorsa, si è verificato un incidente mortale sull’autostrada Siracusa-Gela, nel tratto in prossimità dello svincolo di Cassibile. Il conducente della macchina, una Nissan Micra, con a bordo 3 persone, ha perso il controllo del mezzo finendo sul guard-rail.

Muore il conducente

A perdere la vita è stato Badr Elmahi, 27 anni, residente a Rosolini, che era alla guida del veicolo mentre gli altri occupanti sono rimasti feriti e condotti in ospedale per accertamenti. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente a cui sono al lavoro gli agenti della Polizia stradale di Siracusa.

L’inchiesta della Procura

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sull’accaduto mentre il mezzo è stato posto sotto sequestro: nel corso dei sopralluoghi sul tratto in cui si è verificato l’incidente, gli agenti hanno compiuto i rilievi per determinare la velocità del mezzo e la sua traiettoria.