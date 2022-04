indagini della polizia di priolo

Un uomo di 60 anni, Emanuele Di Raimondo, è morto dopo un incidente avvenuto nella serata di ieri sulla Floridia-Solarino.

Corpo trovato sull’asfalto

La vittima, dalle informazioni in possesso agli agenti del commissariato di polizia di Priolo, che conducono le indagini, è stata trovata sull’asfalto, già priva di vita.

Ipotesi incidente autonomo

Vicino al 60enne lo scooter con cui stava viaggiando ma nel corso degli accertamenti gli inquirenti hanno rinvenuto dei segni sul guard-rail, dove presumibilmente l’uomo è andato a sbattere. Si tratterebbe di un incidente autonomo ma sono in corso delle verifiche per svelare se ci sono altri mezzi coinvolti.ù

Un caso analogo nell’Agrigentino

Un poliziotto della polizia stradale, Angelo Melluso, 34 anni di Agrigento e in servizio alla sezione di Reggio Emilia, è morto nei giorni scorsi in un incidente stradale sulla Statale 115, in contrada Vincenzella, a Porto Empedocle, nell’Agrigentino.

La tragedia sulla moto

Era su una moto, una Royal Enfield 400, che, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro il cordolo di cemento armato della carreggiata. Sul posto per i soccorsi personale del 118, ma non c’è stato niente da fare per il giovane poliziotto.

Le indagini

Per i rilievi e le indagini del caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agrigento. Dovranno chiarire la dinamica e le cause del sinistro autonomo in cui ha perso la vita il giovane agente della stradale, che prestava servizio al Nord.

Il cordoglio sui social

“Oggi un Angelo di nome e di fatto sale in cielo. Riposa in Pace Angelo Melluso”, scrive un amico su Facebook. E ancora: “Infinite condoglianze alla famiglia Melluso. Angelo era uno di noi classe 1986 stesse scuole stessi amici oggi te ne sei andato riposa in pace!”.

Un altro lo ha visto sul luogo dell’incidente: “Vederti lì a terra non sapendo che fossi tu… Non riesco a crederci!! Buon viaggio amico mio … troppi ricordi ho di te R.i.p angelo”.