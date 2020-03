Incidente stradale

E’ di due feriti un incidente avvenuto questa notte, intorno alle 4,30, sulla Siracusa-Catania. Nello scontro sono rimaste coinvolte 4 auto: una Lancia, una Toyota, una Ford ed una Renault. Ad avere la peggio sono stati i conducenti di due veicoli, R.S., 65 anni, di Lentini, alla guida dalla Lancia, e U.A., 26 anni, di Siracusa, al volante della Toyota.

I due, secondo una prima ricostruzione, sono stati condotti in ospedale, a causa di alcune lesioni riportate nello scontro, su cui sono al lavoro gli agenti della Polizia stradale di Siracusa. Le auto, dalle prime informazioni delle forze dell’ordine, proseguivano in direzione di Catania ma, per cause da accertare, si è verificato un tamponamento che ha poi coinvolto tutti i veicoli. Sono state prestate le prime cure alle vittime, apparse piuttosto doloranti, ed è stato necessario per gli agenti della Polstrada bloccare il traffico per consentire ai soccorsi di prestare assistenza ai due conducenti rimasti feriti.

Gli altri erano in condizioni buone anche se abbastanza provati: sono stati sentiti dagli inquirenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e per oltre un’ora le forze dell’ordine sono rimaste in quel tratto per compiere i rilievi. (foto archivio)