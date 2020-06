Decreto rilancio

Il covid19 ha messo in ginocchio settori, come quelli del lusso, dei matrimoni e degli eventi, che fino a qualche mese fa erano trainanti. L’emergenza sanitaria ha sconvolto anche questi comparti economici, attorno a cui ruotano migliaia di lavoratori, come a Siracusa. Un aiuto è stato fornito da un emendamento firmato da Forza Italia, Pd Fratelli d’Italia, Italia Viva e Lega e proposto da Michele Boccardi, Presidente Assoeventi Confindustria – l’associazione di categoria che raggruppa le imprese del comparto eventi, wedding e luxury, in audizione in Commissione Bilancio nell’ambito dell’esame del Decreto Rilancio.

“Per la sopravvivenza e per assicurare – ha commentato Giancarlo Mignosa, Presidente della Sezione Turismo ed Eventi di Confindustria Siracusa – la ripresa economica del settore turistico-alberghiero e dei servizi connessi, delle imprese che svolgono attività di ristorazione e di organizzazione di eventi, wedding ed agriturismi, l’emendamento chiede un contributo a fondo perduto per il 2020 pari al 20% della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La copertura dei fondi erogati alle imprese verrebbe posta a carico del Pon Imprese e Competitività 2014/2020 e dal Fondo di Sviluppo e Coesione per la parte delle risorse assegnate al turismo. Il raggiungimento di questo risultato – ha dttyo Giancarlo Mignosa, Presidente della Sezione Turismo ed Eventi di Confindustria Siracusa – farebbe giustizia per un comparto gravemente danneggiato e molto penalizzato, finora, dagli aiuti del Governo. Dalle statistiche per il 2020 la totalità delle imprese subirà profonde perdite”.