solidarietà della camera penale di siracusa

E’ stata oscurata la frase minacciosa ai danni del Presidente della sezione penale del Tribunale di Siracusa

Giuseppina Storaci, impressa con lo spray su un muro, a due passi dal palazzo di giustizia di viale Santa Panagia.

La pista dei magistrati

Gli inquirenti hanno una pista che porterebbe ad un uomo, responsabile, circa due anni fa, di un episodio analogo sempre nei confronti del giudice di Siracusa. Anche in quell’occasione, furono commessi degli errori di ortografia, per cui degli indizi ci sono ma serviranno delle ulteriori verifiche.

I filmati delle telecamere

In ogni caso, le forze dell’ordine, coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa, avrebbero posato le attenzioni sui filmati delle telecamere di sicurezza della zona: ce ne sono diverse, del resto si tratta di un’area piuttosto sensibile per la presenza del Tribunale, di un paio di scuole e di un deposito delle Poste. Nelle prossime ore, potrebbero esserci degli sviluppi su questa vicenda.

La solidarietà della Camera penale di Siracusa

“La Camera Penale “Pier Luigi Romano” di Siracusa esprime la propria piena solidarietà in favore della dott.ssa Giuseppina Storaci, Presidente della sez. penale del Tribunale di Siracusa, bersaglio di alcuni messaggi

intimidatori sulla cui origine e consistenza vi sono indagini in corso. Con l’auspicio che si faccia presto luce sul vile gesto e nella consapevolezza che la Giustizia farà sempre il suo corso” si legge in una nota.

Il sindaco di Siracusa

“Le minacce alla dottoressa Storaci non riusciranno a scalfire il solido muro di legalità che le istituzioni siracusane hanno eretto da anni per contrastare i tentativi compiuti dalla criminalità e dal malaffare di inquinare la vita civile e democratica. Alla presidente della sezione penale del tribunale va l’incondizionata solidarietà personale, dell’amministrazione comunale e di tutta la città”. Lo dichiara il sindaco, Francesco Italia, manifestando solidarietà al giudice in servizio al Tribunale di Siracusa.

Il messaggio della Fondazione Siracusa è Giustizia

Solidarietà al giudice è stata espressa dalla Fondazione Siracusa è Giustizia. “La Fondazione Siracusa è Giustizia esprime piena e convinta solidarietà al Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Siracusa, dott.ssa Giuseppina Storaci, oggetto di vile intimidazione nelle scorse ore. Atto indegno che, siamo certi, non sortirà alcun effetto” scrivono il presidente Ezechia Paolo Reale ed il segretario generale Loredana Faraci