saranno rafforzati i controlli

Sono stati individuati gli autori di 3 intimidazioni avvenute di recente ad Augusta. Ne ha dato notizia il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, al termine del vertice per l’Ordine e la sicurezza pubblica per discutere di questa impennata di avvertimenti che ha colpito imprenditori, commercianti ed anche esponenti politici della città.

Individuati i responsabili

“Nel corso della riunione, si è preso atto ha detto il prefetto di Siracusa – che le indagini immediatamente avviate sui singoli fatti, in taluni casi congiuntamente da Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, hanno già portato, per tre episodi, all’individuazione degli autori dei reati e, al momento, non fanno emergere collegamenti fra gli stessi”.

La catena di intimidazioni

L’auto di un consigliere comunale, Corrado Amato, è stata recentemente, danneggiata mentre al padre, un albergatore, è stato recapitato un avvertimento: una bombola del gas è stata sistemata in prossimità della sua struttura. Nel conto, va messo anche il vasto incendio in un rimessaggio con la distruzione di 20 barche.

Maggiori controlli ad Augusta

Il prefetto di Siracusa ha anche spiegato che saranno intensificati i controlli ad Augusta.

“In attesa degli esiti investigativi, è stata decisa l’ulteriore intensificazione dei servizi di controllo del territorio, già rafforzati nei giorni scorsi con l’impiego di unità aggiuntive delle Forze dell’ordine” ha detto il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto.

Protezione sui fondi del Pnrr

“Sono, altresì, valutate azioni di prevenzione a tutela delle risorse pubbliche che saranno destinate al territorio megarese dal PNRR e da altre fonti di finanziamento, sulle quali l’attenzione delle Istituzioni è massima al fine di evitare qualsiasi tentativo di ingerenza da parte della criminalità organizzata” conclude il prefetto di Siracusa.

Il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, “ha ribadito la piena fiducia nella Magistratura e nelle Forze di polizia che sapranno dare quella tempestiva risposta necessaria a restituire la tranquillità alla comunità megarese, messa alla

prova nei giorni scorsi”.