La Regione ha assegnato al Servizio di epidemiologia e medicina preventiva dell’Asp di Siracusa il direttore del Dipartimento di prevenzione veterinaria di Enna, Ireneo Sferrazza, 60 anni. Una decisione che, secondo fonti dell’assessorato alla Sanità, non prevede la rimozione dell’attuale dirigente Maria Lia Contrino ma un suo affiancamento. Potrebbe, comunque, trattarsi di un provvedimento, figlio della relazione del Covid team, l’equipe inviata dalla Regione 3 settimane fa all’ospedale Umberto I di Siracusa dopo la catena di contagi in alcuni reparti del nosocomio del capoluogo siciliano. Il Covid team, che ha modificato i percorsi all’interno della struttura sanitaria per separar i malati da coronavirus dagli altri, ha individuato delle responsabilità che ora sono al vaglio dell’assessorato regionale alla Sanità.

“Ho ricevuto la prima relazione – aveva spiegato l’assessore alla Sanità, Ruggero Razza poco dopo aver ricevuto la relazione – sulla gestione della emergenza Coronavirus in provincia di Siracusa. Si tratta del documento redatto dal Covid team, che ho nominato, grazie al quale sono state ridefinite le criticità emerse con particolare riguardo ai percorsi dell’ospedale Umberto I. È un lavoro certosino che ha impegnato professionalità di altissimo livello, realizzato con le modalità delle perizie di polizia giudiziaria e che dimostra chiaramente come ci sia stato un prima e un dopo, evidenziando soprattutto la necessità delle modifiche apportate al piano organizzativo. Medici straordinariamente capaci come quelli che operano all’Umberto I. meritano anzitutto l’apprezzamento per i risultati conseguiti sul piano clinico, ma sono emerse responsabilità. Il rispetto nei confronti dei cittadini e del personale sanitario, mi impone la trasmissione della relazione al servizio ispettivo del dipartimento Attività sanitarie per l’adozione dei conseguenti provvedimenti”.

In effetti, l’assessore alla Sanità, Ruggero Razza, nei giorni scorsi, confermando la sua fiducia nei vertici dell’Asp di Siracusa, ha anche paventato decisioni importanti in merito a quelle responsabilità indicate nella relazione del Covid team.