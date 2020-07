La comunità musulmana di Siracusa

Si è svolta di buon mattino, per proteggersi dal forte caldo, la festa del Sacrificio a Siracusa. La comunità musulmana, che vive nel capoluogo, si è riunita per la ‘Eid al-Adha, per ricordare la suprema prova di fede di Abramo che sacrificò un montone dopo che Dio gli aveva chiesto di uccidere e offrirgli in sacrificio suo figlio Ismaele, salvato in extremis dall’intervento dell’angelo. E’ una delle festività più importanti per le persone di fede islamica che è stata autorizzata dalle forze dell’ordine. Come ormai da tradizione, i fedeli si sono dati appuntamento sulla terrazza del parcheggio Talete, ad Ortigia, il famoso centro storico di Siracusa, indossando le mascherine, anche se qualcuno ha preferito lasciarla in borsa, ma rispettando le distanze.