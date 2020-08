Episodio accaduto a Lentini

Nel suo appartamento, a Lentini, gli agenti di polizia hanno trovato, al termine della perquisizione droga, soldi ed un bilancino di precisione. E così Francesco Grasso, con precedenti penali, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per spaccio di droga ma la Procura di Siracusa ha disposto la sua liberazione. Gli inquirenti, poco prima di entrare nella sua abitazione, avevano preso informazioni sul conto dell’indagato e quando hanno avuto certezze sulla presenza di stupefacenti in casa sono entrati in azione.

“Gli investigatori del commissariato, diretti dal dirigente Andrea Monaco, hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa dell’arrestato che ha consentito di rinvenire e sequestrare 14 dosi di cocaina e 16 grammi di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione ed a 800 euro in contanti” spiegano dalla Questura di Siracusa.

Proprio nelle ore scorse, nella zona nord di Siracusa, i carabinieri hanno arrestato Giuseppe Bontempo Ciancianella, 67 anni, e Antonino Puglia, 54 anni, disoccupati, con precedenti penali, residenti a Villasmundo, nel Siracusano, accusati di coltivazione di droga. I due avrebbero realizzato una piantagione di canapa indiana con 200 esemplari fino ad una altezza di 2 metri e mezzo e sono stati sorpresi mentre erano impegnati ad innaffiarli, utilizzando un sistema artigianale, composto da tubi per raccogliere acqua da un torrente vicino.