Emergenza immigrazione

La nave per la quarantena dei migranti Azzurra ad Augusta ed il sindaco, Cettina Di Pietro, protagonista la settimana scorsa di una polemica, torna a rassicurare la città sulle condizioni di sicurezza sanitaria. “A bordo ci sono – dice il sindaco di Augusta – 686 migranti, 38 operatori della Croce Rossa Italiana oltre ad equipaggio e staff della nave. La nave quarantena sosterà nel porto. I migranti non sbarcheranno. Finita la quarantena la nave lascerà il nostro porto”

“Ancora una volta Augusta è in prima linea – dice il sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro – per dare il proprio contributo per fronteggiare il fenomeno migratorio, garantendo l’incolumità della comunità locale. Condividiamo questo onere con altre città portuali, come Trapani, nonché con l’isola di Lampedusa, principale punto di approdo. Il nostro auspicio è quello che l’Italia e in primis la Sicilia, confine d’Europa, non vengano lasciate sole in questa grave emergenza”.