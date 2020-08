Pesce non tracciato servito ai clienti, multa salata per un ristoratore di Augusta

Redazione di

28/08/2020

I militari della Capitaneria di Porto di Augusta hanno emesso una multa pari a 1500 euro nei confronti del titolare di un ristorante, situato nella zona del Monte, ad Augusta, perché aveva nella sua disponibilità pesce non tracciato che sarebbe dovuto finire sulle tavole dei clienti. I prodotti ittici, per un peso di circa 2 kg, sono stati posti sotto sequestro. L’ispezione è stata condotta in collaborazione con i veterinari dell’Asp di Siracusa che, al termine delle verifiche, hanno disposto la distruzione del pescato in quanto “non idoneo al consumo umano”. Nel corso di un controllo in mare, i militari di una motovedetta hanno sequestrato un’ennesima rete da pesca da posta di circa 200 metri calata nelle acque del porto commerciale. I responsabili sono stati intercettati, a terra, in località “Ex Idroscalo”, e per loro è scattata una multa di circa 2.000 euro. Infine, “al porto commerciale di Augusta, personale militare ha accertato la violazione di disposizioni dettate in materia di security. A causa della mancata redazione di documenti volti a consentire una regolare interfaccia, a salvaguardia della sicurezza portuale, è stata comminata una sanzione amministrativa pari a circa € 2.000, sia nei confronti del comandante dell’unità mercantile, che del responsabile, per quanto attiene tali specifici aspetti di sicurezza, dell’impianto portuale”.

