operazione dei carabinieri a rosolini

I carabinieri di Noto hanno arrestato due uomini e una donna, rispettivamente di 58, 23 e 54 anni, accusati di detenzione abusiva di stupefacenti e munizioni.

Circa un kg di droga in casa

A seguito di perquisizione domiciliare, a Rosolini, sono stati rinvenuti circa 770 grammi di stupefacente tra cocaina, marijuana e hashish, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura, e due munizioni per pistola calibro 22.

Il nucleo familiare

Nell’abitazione di residenza dei due uomini e della donna, appartenenti allo stesso nucleo familiare, i militari hanno rinvenuto parte dello stupefacente in preparazione per il confezionamento sul piano cottura della cucina, oltre quello già preconfezionato in dosi.

Tutti in carcere

Dopo gli accertamenti, il 58enne ed il 23enne sono stati accompagnati nel carcere di Cavadonna di Siracusa mentre la donna è stata trasferita nel penitenziario femminile di Piazza Lanza di Catania, come disposto dall’Autorità giudiziaria.