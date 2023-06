Ladro di merendine in una scuola arrestato ma torna subito in libertà

19/06/2023

I carabinieri di Augusta e dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato un pregiudicato di 39 anni, residente nel quartiere San Cristoforo di Catania, sorpreso all’interno dell’Istituto Comprensivo “Costa” di Augusta dopo aver danneggiato i distributori di merendine per rubarne le monete.

Il furto nella scuola

L’uomo ha approfittato della notte per introdursi all’interno del plesso scolastico, pensando di passare inosservato, ma ciò non è bastato. Infatti, le pattuglie dell’arma dei Carabinieri impegnate nel controllo del territorio 24 h su 24,

transitando nei pressi della scuola, hanno notato che all’interno vi erano degli insoliti movimenti notturni.

Arrestato e rimesso in libertà

I carabinieri sono entrati nello stabile e hanno sorpreso l’uomo che, alla vista dei militari, si è dato alla fuga, venendo immediatamente bloccato con ancora la refurtiva addosso. Arrestato in flagranza di reato, l’uomo è stato poi sottoposto alla misura cautelare della presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria e all’obbligo di dimora nel capoluogo etneo.

La situazione nelle carceri del Siracusano

Quanto accaduto riaccende le polemiche sull’opportunità di restringere le persone arrestate per gravi episodi, tra cui il furto, nelle strutture penitenziarie. Ma qui la situazione è incandescente, secondo quanto sostenuto dagli stessi sindacati di Polizia penitenziaria.

Morti per sciopero della fame

Appena un mese e mezzo fa due detenuti, entrambi ristretti nel carcere di Augusta, nel Siracusano, sono deceduti in ospedale, a distanza di un mese l’uno dall’altro, per le conseguenze di uno sciopero della fame.

Violenze a Noto

A Noto, la situazione è incandescente, e non per il caldo, ma per l’ambiente che si respira in quella che una volta era una struttura modello. Due detenuti, secondo quanto fatto sapere dal Sippe, un sindacato di Polizia penitenziaria, hanno picchiato altrettanti sorveglianti che sono stati costretti a fare ricorso alle cure dei medici, essendo stati colpiti in pieno volto. Ma di violenze se ne sono registrate anche in Tribunale dove un detenuto ha picchiato un agente.