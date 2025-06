E’ morto in nottata all’ospedale Di Maria di Avola l’uomo vittima di un agguato a colpi d’arma da fuoco avvenuto nella serata di ieri ad Avola, nel Siracusano.

Chi è la vittima

La vittima è Paolo Zuppardo, 48 anni, coinvolto in passato in alcune inchieste, tra cui Eclipse con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione aggravata, e minacce aggravate nei confronti del giornalista Paolo Borrometi e per minacce verbali all’ex sindaco di Avola, oggi parlamentare nazionale Luca Cannata.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, il 48enne era a bordo della sua auto poi speronata dalla macchina dei killer che erano al suo inseguimento. E’ stato raggiunto da alcuni colpi di pistola ed a quel punto i sicari sono scappati mentre i soccorritori hanno trasferito Zuppardo in ospedale dove è deceduto qualche ora dopo.

Caccia a due sospettati

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta, coordinata dalla polizia, che è sulle tracce degli autori dell’agguato ma secondo alcune fonti le attenzioni si sarebbero concentrate su due persone. Sembra che gli agenti del commissariato di polizia di Avola siano sulle loro tracce ma in città c’è ancora sgomento per quello che è accaduto.

L’agguato sotto gli occhi dei testimoni

Scene da film sotto gli occhi di diversi testimoni, peraltro in una zona, la cosiddetta 24 metri, tra le più frequentate dai giovani. Dopo che il 48enne di Avola è rimasto ferito, un nugolo di persone ha provato a prestargli le prime cure: tante le richieste di soccorso ai centralini delle forze dell’ordine e del 118 ma si era compreso subito che per lui c’era poco da fare. Come, ormai, capita anche in queste drammatiche circostanze, la scena del delitto è stata immortalata da foto e soprattutto video: c’è un filmato che ritrae i momenti immediatamente successivi alla sparatoria.