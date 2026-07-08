Siracusa accoglie oggi l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Joseph Fertitta, arrivato a Siracusa a bordo del suo yacht Boardwalk. L’imbarcazione è ormeggiata al Porto Grande, nella banchina adiacente alla Capitaneria di Porto, dove sono state predisposte specifiche misure di sicurezza. Per consentire lo svolgimento della visita, la Capitaneria ha disposto limitazioni agli accessi e alla sosta nell’area portuale interessata.

Gli incontri e le radici siciliane

La giornata dell’ambasciatore sarà scandita da una serie di incontri istituzionali direttamente a bordo dello yacht. Il primo appuntamento in programma è quello con il sindaco di Siracusa, Francesco Italia. Fertitta, nominato ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, è uno degli imprenditori più noti d’America: è proprietario di un importante gruppo nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento e della franchigia Nba degli Houston Rockets. Le sue origini sono siciliane, un legame che rende la tappa nell’Isola particolarmente significativa.