Ha mandato in ospedale due poliziotti che lo avevano bloccato per aver lanciato pietre contro alcune auto in corsa.

L’aggressore, uno straniero, è stato, comunque, fermato dagli agenti della Questura di Siracusa aiutati anche dall’intervento di un giovane, 17 anni, con la passione per il pugilato.

È accaduto questa mattina in viale Epipoli, quartiere a nord di Siracusa, dove si trovava lo straniero che, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, avrebbe raccolto dei sassi usando le macchine come bersaglio ma qualcuno dei conducenti ha chiesto l’intervento della polizia.

Una pattuglia delle Volanti è arrivata poco dopo ma non sarebbe stato semplice placare quell’uomo che avrebbe provato a divincolarsi.

Il giovane pugile di 17 anni, che era a bordo di un furgone guidato da un’altra persona, dopo essersi accorto della colluttazione, ha chiesto di scendere dal mezzo e così si è precipitato in soccorso dei poliziotti. Gli agenti, dopo aver bloccato lo straniero, sono stati trasferiti in ospedale per degli accertamenti mentre sono in corso le indagini per verificare se l’aggressore vive in Italia con un permesso di soggiorno.