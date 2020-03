La tesi al Comune di Siracusa

“Discutere una tesi sulla procedura penale nell’aula dedicata a Paolo Borsellino è stato un sogno”. Sono le parole, colme di emozione, di Federica Bianca, siracusana, che, proprio ieri, ha completato il suo percorso accademico all’università di Giurisprudenza di Bologna, discutendo la tesi di laurea nella stanza del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, collegata, in via telematica, con la Facoltà emiliana. Nelle settimane scorse, il primo cittadino ha messo a disposizione la stanza di rappresentanza per gli studenti siracusani costretti a rinunciare, a causa dell’emergenza coronavirus, al sogno di laurearsi nelle proprie università.

“Sono tornata a Siracusa lo scorso mese di febbraio – dice Federica Bianca – e quando mi è stato comunicato che non avrei potuto discutere la tesi a Bologna, alla Facoltà di Giurisprudenza, ho pianto. L’opzione telematica proprio non riuscivo ad accettarla, dopo tanti sacrifici dedicati agli studi, peraltro lontana da casa, dalla mia famiglia, trovavo ingiusto questo epilogo. Non mi sono arresa, poi ho letto dell’iniziativa del sindaco di Siracusa, per cui l’ho contattato ed immediatamente ci siamo messi all’opera per organizzare tutto”.

Insieme a lei, pochissimi familiari, che l’hanno applaudita e festeggiata dopo la proclamazione. “E’ stato meraviglioso – spiega Federica Bianca – meglio di quanto avessi sognato. Per me, come per tanti siciliani, Paolo Borsellino, è un punto di riferimento fondamentale, non potevo davvero sperare di meglio. Sono felicissima, ho ridato dignità ad un giorno importante”. La neo laureata ha anche inviato un messaggio al sindaco di Siracusa. ““È andato tutto bene ed è stato meraviglioso. È stato un vero onore – scrive Federica Bianca – laurearmi al salone Paolo Borsellino. Grazie infinitamente sindaco. Ha reso il mio giorno indimenticabile, un abbraccio virtuale dalla sua cittadina Federica”.

“Grazie a te, Federica, del tuo sorriso e della tua gioia autentica in questi giorni difficili. L’altruismo è l’unico antidoto al contagio” ha risposto il sindaco Francesco Italia.