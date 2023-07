ci sono i lavori all'ospedale rizza

Il Comitato per Siracusa lancia l’allarme su un possibile trasferimento dell’Hospice dell’ospedale Rizza di Siracusa che da provvisorio possa trasformarsi in definitivo. Lo afferma Carlo Torres, ex consigliere comunale, a capo del Comitato, che passa la palla alla direzione generale dell’Asp di Siracusa.

“Saluto con piacere la nobile iniziativa – dice Torres – circa l’ apertura di un nuovo reparto Hospice nella nostra provincia sul territorio di Floridia. Continuano a preoccuparci le sorti dell’ attuale reparto che doveva essere interessato da lavori presso l’ Ospedale Rizza. La ristrutturazione interna dei locali – dice il coordinatore del Comitato Per Siracusa – doveva essere avviata con un presumibile quanto temporaneo trasferimento sempre all’ interno del piccolo attuale nosocomio”.

I lavori ed il rischio trasferimento

Il coordinatore del Comitato per Siracusa torna a ribadire il timore di un trasferimento della struttura che avrebbe degli effetti devastanti per i pazienti ed i loro familiari.

“I lavori di ristrutturazione sono però stati avviati solo per quanto riguarda la facciata esterna e ad altre aree ospedaliere. Il nostro timore – spiega Carlos Torres -è un improvviso avvio degli stessi dove adesso l’ Hospice non comporti frettolose soluzioni di trasloco , pur se temporaneo, che nel tempo potrebbe trasformarsi in definitivo . Ci auguriamo che la nostra rappresentanza politica tutta scongiuri questo rischio “.

La denuncia di Bonomo nei mesi scorsi

Del trasferimento dell’Hospice si era discusso nel febbraio scorso dopo una denuncia dell’ex parlamentare regionale Mario Bonomo. Dopo la denuncia dell’esponente politico, rispose il commissario dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra.

“E’ in corso la valutazione, per esempio, in questa fase, della possibilità – spiegava in una nota la posizione dell’Asp, il commissario dell’azienda sanitaria Salvatore Lucio Ficarra -di spostare il reparto Hospice al primo piano dell’edificio dove attualmente è provvisoriamente ospitato il reparto di Medicina e Riabilitazione, non appena tale reparto tornerà nella sua sede originaria al piano rialzato in cui è ormai prossima l’ultimazione dei lavori”.

I lavori al Rizza

Lo stesso Ficarra spiegò che tipo di lavori erano in corso al Rizza. “Il presidio ospedaliero Alessandro Rizza di viale Epipoli a Siracusa è interessato da importanti lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione e restauro per un ammontare di circa 3 milioni di euro finanziati con fondi PO FESR Sicilia 2014/2020 la cui conclusione è prevista entro il prossimo 31 dicembre” assicura il commissario dell’Asp Siracusa”