controllo dei carabinieri in agriturismo del siracusano

Impiegava lavoratori in nero, 8 in tutto, ed i locali erano pure sporchi. E’ quanto hanno scoperto, nel corso di un controllo nei confronti di un agriturismo, nella zona montana del Siracusano, i carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Siracusa ed il personale dell’Asp di Siracusa.

Multa e concerto di l’Elfo annullato

Nei confronti del titolare sono state emesse sanzioni per un importo di 35 mila euro ma durante le verifiche i militari hanno scoperto che era stato previsto, in quel locale, un concerto di un cantante di l’Elfo. I carabinieri hanno bloccato lo spettacolo in quanto non sono state trovate le autorizzazioni di pubblica sicurezza.

“Al vaglio delle autorità la posizione dell’imprenditore titolare dell’agriturismo e dell’imprenditore titolare della ditta di sicurezza che avrebbe dovuto gestire l’organizzazione dell’evento” spiegano dal comando dei carabinieri di Siracusa.

Chi è l’Elfo

Rosario Luca Trischitta in arte L’Elfo, nasce a Catania nel 1990 e si avvicina alla cultura Hip Hop nel 2003 grazie alla passione per il writing. Come emerge nella sua biografia, pubblicata sui canali social dell’artista siciliano, intorno al 2007, grazie al freestyle, si appassiona al rap. Nel 2009 e nel 2012 diventa campione regionale del tecniche perfette. Nel 2009 con Punch, forma i Double Damage. Il duo realizza numerosi progetti: Addio nel 2010, Nel bene e nel male nel 2013, Incattiviti EP nel 2014 e Rinascere nel 2016

Il 2017 per l’Elfo è l’anno della consacrazione, con l’uscita di 12 video ufficiali. Nel 2018 pubblica il nuovo album “Gipsy Prince”. Il disco vanta: +10.000.000 di streaming su Spotify e altrettante visualizzazioni su YouTube. Nel luglio 2019 L’Elfo pubblica Black Summer Ep, 6 tracce regalate ai propri fan. Vangelo II Luka, esce per Polydor/Universal l’11 settembre 2020, anticipato da 4 singoli: Made in Catania, Come Gesù, Boogie-woogie e Si cummatti.

