Ospedale Umberto I

“Nel nostro reparto tutti quanti sono stati sottoposti al tampone e nessuno è risultato positivo, per cui le nascite avvengono nella massima sicurezza”. A parlare è Antonino Bucolo, primario del reparto di Ginecologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa uno dei pochi nella struttura sanitaria, a non essere colpito dal Covid19. Il medico ha anche spiegato il “segreto” di questo successo, individuato nei percorsi all’interno del presidio ospedaliero da parte delle future mamme.

““La priorità è la sicurezza della mamma e del bambino. Abbiamo individuato dei percorsi puliti, infatti – spiega il primario del reparto di Ginecologia, Antonino Bucolo – le future mamme, prima di essere accompagnate al Gruppo parto, vengono dirottate in una tenda preTriage, che è distante dalle altre. Insomma, è una postazione dedicata alle donne in gravidanza dove non entra nessun altro utente. Va detto che è costantemente sanificata. Verifichiamo se le pazienti hanno febbre, tosse o altri sintomi influenzali, inoltre chiediamo con quante persone sono entrate in contatto e se tra queste c’è qualcuna è rientrata dal Nord Italia. A questo punto, quelle a rischio non sono accompagnate al Gruppo parto ma in sala diversa, assolutamente isolata. Qui vengono sottoposte a tampone, dunque agiamo in condizioni di sicurezza ottimali. Insomma, non ci sono promiscuità tra mamme a rischio e le altre. Tutto il personale, inoltre, ha compiuto dei test e non sono emersi casi positivi”.