La partita sul coordinatore cittadino di Forza Italia a Siracusa non è ancora chiusa ma le trattative con Salvo Sorbello per consegnare le redini del partito nel capoluogo sono abbastanza avviate. “Sorbello ?Perché no” taglia corto il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, confermando l’indiscrezione circolata nelle ore scorse sul conto di Sorbello, presidente dell’Osservatorio civico, il movimento costituitosi nel settembre del 2023 con l’obiettivo di muovere un pressing costante per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa.

La questione dell’ospedale

Un mese e mezzo fa, il Nucleo di di Valutazione degli investimenti del ministero della Salute ha dato il proprio parere favorevole legato al finanziamento dell’opera che costerà circa 420 milioni di euro. La settimana scorsa, a Talk Sicilia, lo stesso parlamentare regionale di Forza Italia ha assicurato che si andrà a gara entro l’anno.

La nomina a presidente del Comitato consultivo dell’Asp

Di recente, lo stesso Sorbello è stato eletto presidente del nuovo Comitato Consultivo dell’Asp di Siracusa per il triennio 2024-2026 nel corso dell’assemblea di insediamento che si è svolta nei locali della Direzione generale dell’azienda sanitaria su convocazione del direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone. Il manager dell’Asp è molto apprezzato dallo stesso Gennuso e da Forza Italia, tra i suoi principali sponsor, per cui l’incastro politico sembrerebbe perfetto o quasi.

“Ho partecipato, come presidente del Comitato Consultivo Aziendale, ad un importante incontro operativo promosso dall’Asp di Siracusa per mettere in campo misure operative miranti a ridurre le liste d’attesa” ha scritto Sorbello in un post di qualche settimana fa, a testimonianza di rapporti più che buoni con i vertici dell’azienda.

I mugugni dentro l’Osservatorio

Ma dentro l’Osservatorio civico ci sarebbero molti mugugni sull’avvicinamento del loro presidente a Forza Italia e sulla stessa composizione del Comitato Consultivo dell’Asp di Siracusa sarebbero sorte delle frizioni, non ancora metabolizzate.

Perché Sorbello piace a Forza Italia

L’esperienza e la moderazione di Sorbello piace parecchio ai vertici provinciali del partito, lo stesso coordinatore provinciale, l’ex sindaco di Noto, Corrado Bonfanti sarebbe tra coloro che vedrebbero bene Sorbello come capo politico nel capoluogo. “Uno come Sorbello -svela una fonte di Forza Italia – è strategico perché è cattolico e moderato e questo tipo di elettorato alcuni partiti lo stanno trascurando”.