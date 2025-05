Forza Italia Siracusa, fresca della sbornia istituzionale a Noto con la presenza del presidente della Regione, Renato Schifani e del ministro degli Esteri, Antonio Tajani alla convention organizzata dal deputato regionale, Riccardo Gennuso, ha bisogno di mettere ordine nel capoluogo.

Lo scouting

Non c’è ancora un coordinatore nel capoluogo e lo scouting non è affatto semplice, del resto per guidare la barca forzista in città, con un Centrodestra frammentato per via della presenza in giunta del Mpa e con Fdi e Forza Italia fuori, serve uno skipper di provata esperienza.

L’ipotesi Sorbello

Ed uno dei nomi che circolano è quello di Salvo Sorbello, un navigato politico, cresciuto a pane e Democrazia cristiana ai tempi della prima Repubblica, rimasto sempre nello schieramento di Centrodestra e con esperienze amministrative importanti, essendo stato nella squadra di governo dell’ex sindaco di Siracusa, Titti Bufardeci. Di recente, è stato uno dei più stretti collaboratori dell’ex sindaca di Pachino, Carmela Petralito, prima eletta a furor di popolo e poi sfiduciata dai suoi alleati in Consiglio comunale, tra cui esponenti vicini allo stesso parlamentare regionale forzista, Riccardo Gennuso.

Messina in lizza

In realtà, in lizza ci sarebbe anche Ferdinando Messina, candidato a sindaco nelle elezioni amministrative del 2023, sconfitto al ballottaggio da Francesco Italia. Dalla sua, Messina ha l’amicizia con la famiglia Gennuso che ha difeso a denti stretti la sua candidatura per poi avallare il suo incarico da capogruppo. Messina, nei mesi scorsi, si è dimesso da consigliere comunale di Siracusa, si è anche parlato di un possibile incarico come assessore a Pachino ma non se ne è fatto mai niente. La casella da coordinatore potrebbe essere riempita proprio da Messina ma non tutti dentro il partito sono convinti che questa sia la scelta migliore.

Le trattative

Il deputato di Rosolini avrebbe ricevuto tanti feedback positivi sul conto di Salvo Sorbello che, però, sulle prime avrebbe manifestato alcune perplessità nell’assumere il ruolo di guida politica del partito a Siracusa. “Non è ancora chiusa la partita” confida a BlogSicilia un importante esponente di partito.

Sorbello alla convention a Noto

L’ex assessore del Comune di Siracusa Sorbello era alla convention di Forza Italia a Noto dove il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha “incoronato” Renato Schifani, come prossimo candidato del Centrodestra per le Regionali del 2027 e continuare la sua azione amministrativa. “Porterà a termine – ha detto Tajani- tutti i progetti che ha avviato sapientemente in questa legislatura. La scelta coraggiosa di volere i termovalorizzatori farà compiere alla Sicilia un salto di qualità. Sarà portata ad esempio come regione di avanguardia e non di retroguardia”.