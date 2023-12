Fermato lungo l’autostrada, ha cercato di disfarsi dello stupefacente

Un noto pregiudicato fermato in giro con l’auto nel Siracusano e beccato con al seguito centinaia di dosi di cocaina. E per questo finisce in manette un esponente della criminalità di Vittoria di 40 anni. Si tratta di un personaggio con precedenti per reati specifici in materia di spaccio e associazione per delinquere di stampo mafioso.

Cosa gli è stato trovato

L’uomo, alla guida dell’auto, trovato in possesso di 259 dosi di cocaina che sarebbero state destinate nelle “piazze di spaccio” della provincia ragusana. Il trasporto scoperto durante un’attività di controllo da parte di una pattuglia della polizia stradale di Lentini in servizio lungo l’autostrada Catania-Siracusa. Ad essere state messe in campo specifiche operazioni mirate a frenare il trasporto di sostanze illecite. Gli agenti si sono trovati di fronte ad al 40nne che nel corso dell’attività ispettiva ha tentato di disfarsi della cocaina trasportata.

Altre contestazioni per infrazioni al codice della strada

Nella stessa circostanza contestati al soggetto il reato di guida senza patente ed altre violazioni al codice della strada. Il veicolo sequestrato per essere sottoposto alla successiva confisca. Dunque non solo i guai per la cocaina in auto.

Altri controlli nella zona di Noto

Nel frattempo ad essere messe in campo altre attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Prosegue, in maniera intensa e capillare, l’attività di contrasto ai traffici illeciti attuata dai finanzieri del comando provinciale di Siracusa. Negli ultimi due mesi le fiamme gialle della compagnia di Noto, sotto la direzione del capitano Graziano Colianni, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa un migliaio di dosi di sostanze stupefacenti. Rinvenute dosi di cocaina, eroina, hashish e marijuana nelle principali piazze di spaccio del territorio di Rosolini.

Denunce e segnalazioni

Due i soggetti denunciati all’autorità giudiziaria e 29 segnalazioni alla prefettura. Le attività di servizio eseguite dai militari rientrano nel più ampio dispositivo di controllo economico del territorio, ordinato dal comandante provinciale di Siracusa, il colonnello Lucio Vaccaro. Tali attività si inseriscono, infatti, nel quadro delle attività svolte quotidianamente dai finanzieri su tutto il territorio.

