ordinanza del sindaco

In aumento a Lentini i casi di Covid19

Il sindaco ha imposto la chiusura delle scuole

Chiusi fino al 25 aprile parchi e la villa comunale

Mercato solo per i commercianti di beni alimentari

Sono 108 i positivi a Lentini, nel Siracusano, che è ad un passo dalla zona rossa. Il sindaco, Saverio Bosco, allo scopo di prevenire la diffusione del contagio, ha deciso, d’accordo con l’Asp, di chiudere le scuole fino al 17 aprile “per gli interventi di sanificazione”.

La mini zona rossa

Il timore è che il numero dei positivi possa crescere, si attendono infatti gli esiti di altri tamponi, per cui il capo dell’amministrazione ha provveduto a firmare un’ordinanza che prevede restrizioni, tali da “costringere” gli abitanti a restare in casa.

“Da oggi fino al 25 aprile – ha detto il sindaco – non sarà più possibile andare a villa Gorgia, che sarà chiusa, così come il campo scuola, il parco giochi di via Eschilo. Il mercato settimanale di largo Barcellona sarà limitato solo agli operatori che vendono prodotti alimentari”.

Rosolini e Solarino

Il presidente della Regione ha prorogato la zona rossa per Solarino e Rosolini che sembrano entrate in un tunnel molto lungo e piuttosto buio.

Il sindaco di Solarino, Sebastiano Scorpo, ha informato la comunità della situazione grave sotto l’aspetto sanitario. “Questo pomeriggio l’Asp di Siracusa ci ha comunicato che i dati di incidenza dei positivi al covid-19 dell’ultima settimana sono peggiorati, passando da un tasso di 292/100.000 a 456/100.000” ha detto il primo cittadino.

Chiusure a Ferla

Un paio di giorni fa, il sindaco di Ferla, Michele Giansiracusa, ha deciso di imporre, con una ordinanza, un mini lockdown, a seguito dell’impennata dei contagi. Al fine di contenere il rischio di diffusione – spiega il sindaco di Ferla, Michele Giansiracusa – del Covid19 nell’ambito del territorio comunale si dispone la chiusura al pubblico, dal 12 al 19 aprile 2021 incluso, dei campetti comunale di via Montegrappa limitatamente ai campi da gioco e ad esclusione della strada perimetrale agli stessi, del Parco robinson e aree adiacenti (zona villetta via dei pini e villetta di via Garibaldi accanto eco stazione), della villa comunale, della villetta Cappuccini, della villetta Vallone, del centro sportivo di via del Mercato. Per i trasgressori delle suddette misure, sono previste sanzioni amministrative”.