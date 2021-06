ai domiciliari corrado antonio cannarella, 40 anni

Una parte della droga, circa 6 grammi, l’aveva tra gli slip, il grosso, 43 grammi, nella sua abitazione, nascosti in bagno ed un in mobile della cucina. E’ stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio Corrado Antonio Cannarellla, 40 anni, disoccupato, con precedenti penali, che è ai domiciliari.

Un’ascia in auto

Nella sua auto, nel corso di un controllo, i carabinieri hanno rinvenuto due bastoni in legno della lunghezza di circa 70 centimetri ed un’ascia che erano all’interno del portabagagli dell’autovettura.

La perquisizione in casa

I militari, poco dopo, si sono recati nelle abitazioni dell’uomo, ad Augusta ed a Villasmundo, “nelle quali sono stati trovati complessivamente circa 43 grammi della stessa sostanza stupefacente, anch’essi suddivisi in dosi occultate all’interno dei mobili della cucina e del bagno, nonché due bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento”.

Ai domiciliari

L’uomo, considerati anche i suoi precedenti, è stato tratto quindi in arresto e, in attesa del procedimento per direttissima, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria agli arresti domiciliari. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e su di essa saranno esperite analisi volte a stabilirne il grado

di tossicità.