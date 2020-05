Pericolo Covid19

Era stato lo stesso sindaco di Siracusa a postare le foto di tantissime persone, tutte quante assembrate in modo indiscriminato e senza mascherine, nell’area della pista ciclabile. Nelle ore scorse però, Francesco Italia, preoccupato per una ripresa del contagio da Covid19, ha disposto la chiusura di questo spazio così amato da famiglie e podisti siracusani aperto nei giorni scorsi in concomitanza della Fase 2. Ma quei presidi di persone hanno scoraggiato il sindaco che, proprio due giorni fa, aveva lanciato un appello.

“Mi dispiace dover adottare questo provvedimento – afferma il sindaco Italia – ma il mio primo dovere è di preservare la salute pubblica. Le misure di allentamento del blocco non significano che siamo fuori dall’emergenza ma semplicemente che si sta tentando un faticoso e lento ritorno alla normalità, soprattutto per consentire la ripresa delle attività economiche. Occorrono comportamenti responsabili da parte di tutti per evitare un aumento dei contagi, soprattutto perché non disponiamo di notizie certe sulla diffusione della malattia. Occorre comprendere che l’attività motoria è consentita ma in forma individuale e non in gruppo e che la distanza tra le persone va sempre rispettata anche se il tracciato della pista non è particolarmente largo”

Un caso analogo è scoppiato in un altro Comune, a Ferla, nella zona montana del Siracusano, uno dei borghi più suggestivi della Sicilia orientale. A denunciare questa situazione è lo stesso sindaco, Michelangelo Giansiracusa, che ha raccontato quello che ha visto poco dopo essere rientrato a casa al termine di un incontro con gli altri sindaci della zona montana. “Mi è bastato attraversare con la mia auto – ha detto il sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa – il centro storico per rendermi conto che la realtà era molto peggio di quanto mi venisse segnalato oggi”.

E nelle scorse ore pure il sindaco di Avola, Luca Cannata, ha postato delle foto di giovani mentre passeggiavano in gruppo senza alcuna precauzione, invitando la Polizia municipale a denunciare i genitori dei figli minorenni.,