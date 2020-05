Pericolo assembramenti

Il libera tutti ha toccato un altro Comune del Siracusano. Dopo gli allarmi lanciati dai sindaci di Siracusa e Ferla, che hanno denunciato un atteggiamento irresponsabile, anche il primo cittadino di Avola, Luca Cannata ha bacchettato la sua comunità. E’ stato lui stesso a postare sulla sua pagina Facebook una foto che immortala tanti giovani a passeggio, senza rispettare le distanze di sicurezza e privi di mascherine. E per questo annuncia di volere prendere provvedimenti nei confronti dei genitori dei ragazzi minorenni.

“Denuncia per i genitori – dice il sindaco di Avola, Luca Cannata – che non vigilano sui comportamenti dei figli. Mi hanno oggi inviato foto che purtroppo dimostrano che non si è compresa la situazione. Ho chiesto alla Polizia municipale di denunciare quei genitori che non vigilano sui propri figli minori e che mettono a rischio la propria e altrui salute. In alcune città si sta pensando addirittura di tornare indietro, di tornare al blocco e se ciò accadesse ad Avola significherebbe la fine per il nostro tessuto produttivo e sociale. Dunque invito tutti al rispetto delle regole per non vanificare ogni sforzo fatto in questi mesi e per tornare alla normalità e ripartire come tutti desideriamo”.

A Siracusa, il sindaco Francesco Italia, ha tuonato contro quei ragazzi assembrati nell’area del Monumenti ai Caduti e della pista ciclabile, che era stata chiusa a metà marzo dopo gli assembramenti. A Palermo, Nella spiaggia di Mondello in tanti ieri erano sull’arenile a prendere il sole. Decine hanno fatto anche il bagno.

E contro questi atteggiamenti è sceso in campo il sindaco di Palermo che ha annunciato disposizioni alla Polizia Municipale per contrastare atteggiamenti simili denunciando i genitori dei minori che si comportino in questo modo.

“Ho chiesto a Polizia Municipale di denunciare alla Procura quei genitori che non vigilano sui propri figli piccoli e adolescenti che mettono a rischio la propria e altrui salute – dice Orlando in un video messaggio – questo fine settimana che si preannuncia bellissimo sotto il profilo meteorologico, rischia di essere pericolosissimo sotto il profilo sanitario”.