le indagini dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Augusta hanno arrestato un 42enne di Francofonte, poiché ritenuto essere l’autore del tentato omicidio, avvenuto la sera del 30 dicembre 2022 a Francofonte, nel Siracusano.

Vittima in ospedale

La vittima è un pregiudicato francofontese giunto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lentini in gravi condizioni poiché raggiunto da due colpi di pistola.

La lite tra i figli

Le indagini dei militari, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato che avrebbe agito per vendicare l’aggressione subita dal figlio, avvenuta il 26 dicembre, colpito al capo da un sasso lanciato dal figlio del rivale.

La spedizione punitiva

Di qui la spedizione punitiva culminata con due colpi di pistola sparati dall’arrestato ai danni del padre del ragazzo che aveva ferito il figlio, centrato all’addome ed alla schiena.

“La ricostruzione dei fatti ha consentito l’emissione di un provvedimento restrittivo a carico dell’autore del ferimento, eseguito dai Carabinieri che, dopo le formalità di rito, hanno condotto l’arrestato presso la Casa Circondariale di Siracusa “Cavadonna” spiegano i carabinieri. Nelle prossime ore, il 42enne sarà sentito dal Gip del Tribunale di Siracusa nel corso dell’interrogatorio di garanzia.

Allarme armi a Siracusa

E’ finita a colpi d’arma da fuoco una lite tra familiari scoppiata nell’area del loro ristorante, a Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti della Squadra mobile, nella serata di sabato in via Lido Sacramento, a sud della città, vi sarebbe stato un diverbio, dai contorni ancora poco chiari, tra il figlio ed i genitori. Il primo, al culmine dello scontro, avrebbe afferrato un’arma e sparato dei colpi che, per fortuna, non hanno ferito nessuno. I poliziotti stanno raccogliendo altre testimonianze per ricostruire quanto accaduto, frattanto sono state sentite le persone coinvolte in questa vicenda: la loro posizione è al vaglio degli inquirenti.