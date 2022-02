è accaduto a noto, un uomo è stato denunciato

Dopo che gli avevano montato i pneumatici alla sua auto il cliente ha avuto da ridire sul prezzo e così avrebbe protestato con il gommista.

Lite per il prezzo

Ne è nata una lite che ha assunto dei toni piuttosto accesi ma le cose degenerate quando il proprietario della macchina ha estratto un coltello, quasi a dire che sarebbe stato meglio praticargli uno sconto, altrimenti la faccenda avrebbe potuto prendere una brutta piega.

La pistola nascosta nel marsupio

Insieme a loro, c’era il padre del gommista, un pensionato di 71 anni, che, temendo per l’incolumità del figlio, ha estratto dal suo marsupio una pistola carica. Si sono vissuti momenti di tensione ed un testimone, preoccupato che l’anziano potesse premere il grilletto, ha chiesto aiuto alla polizia, infatti è arrivata una richiesta di soccorso al commissariato di Noto. Il timore era per gli studenti di una scuola che si trova a breve distanza dall’officina, d’altra parte la lite è scoppiata intorno alle 13,30 in concomitanza del suono dell’ultima campanella.

Anziano denunciato

Gli agenti, al comando del dirigente, Paolo Arena, si sono precipitati in quell’officina, trovando il 71enne, che, al termine degli accertamenti, è stato denunciato in Procura per porto abusivo di armi e minacce gravi. Dai controlli, è emerso che era stato autorizzato a detenere un’arma ma non avrebbe potuto portarla con se ed ora per l’anziano si aprirà un procedimento giudiziario.

Indagini sul cliente del gommista

“Gli agenti procedevano al sequestro penale della pistola con le cartucce ed al ritiro cautelare delle armi legittimamente detenute nell’abitazione dell’uomo” fanno sapere dal palazzo della Questura di Siracusa.

Il cliente del gommista, invece, si è dato alle gambe, prima che arrivassero gli agenti del commissariato di polizia si era dileguato. L’anziano è stato interrogato e, oltre a fornire la sua versione dei fatti, ha dato indicazioni sul conto del proprietario di quella macchina. Sono in corso le ricerche per rintracciare l’uomo