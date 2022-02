bloccato a bordo della sua auto

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno arrestato un giovane, Luca Aglianò, 29 anni, per detenzione clandestina di armi e coltelli.

In carcere

Aveva nella sua disponibilità una pistola, munizioni, un coltello e perfino una mazza da baseball. L’indagato, come disposto dai magistrati della Procura di Siracusa, è stato condotto in cella, nel penitenziario di Noto, in attesa di essere interrogato dal giudice per le indagini preliminari nel corso dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Bloccato a bordo di una macchina

Il giovane è stato bloccato a bordo di una macchina, una Lancia Y, di cui era alla guida nel pomeriggio di ieri in via Necropoli del Fusco, alla periferia sud di Siracusa, a due passi da un noto centro commerciale. Gli agenti, al comando della dirigente Giulia Guarino, hanno notato il suo nervosismo e così è scattata la perquisizione.

Pistola sotto la ruota di scorta

Addosso al ventinovenne è stato rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico mentre nell’auto c’era anche mazza da baseball in metallo. Sotto la ruota di scorta posta nel bagagliaio della macchina, è stato scovati un revolver 7.65, con matricola abrasa rifornito di 5 cartucce.

“Al termine delle incombenze di legge, il giovane è stato tratto in arresto e condotto in carcere con l’accusa di porto illegale di arma da fuoco clandestina, di coltello e di oggetti atti ad offendere” spiegano dal palazzo della Questura di Siracusa.

Il traffico di armi

Sono ormai numerosi i sequestri di armi nel Siracusano: nel giro di pochi giorni, gli stessi agenti di polizia, in 2 distinte indagini, una nel capoluogo, l’altra a Noto, hanno sequestrato delle pistole, tutte quante spedite nei laboratori della Scientifica per scoprire se sono state precedentemente usate.

Armi nella stalla

Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 58 anni che nella sua stalla, a Solarino, nascondeva 24 grammi di cocaina, 54 di hashish e 26 di marijuana e di una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa con caricatore pieno e inserito e 47 proiettili.