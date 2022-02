bloccato un 28enne in via santi amato, a siracusa

Nuovo colpo degli agenti delle Volanti di Siracusa al traffico di droga in via Santi Amato, nel rione di Santa Panagia, una delle principali piazze dello spaccio di Siracusa.

Giovane arrestato

E’ stato arrestato un 28enne, Felice Schepis, disoccupato, che è stato trovato in possesso di 50 dosi di crack, una delle droghe più gettonate tra i tossicodipendenti ma al tempo stesso tra le più pericolose, capace di portare ad una forte dipendenza. Il ragazzo nelle prossime ore sarà interrogato dal gip in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Il blitz delle Volanti

Gli agenti delle Volanti, al comando della dirigente Giulia Guarino, nel corso di un controllo tra via Santi Amato e voa Immordini, hanno intercettato sulla strada il ventottenne che, non appena ha compreso di essere finito nel mirino della polizia, avrebbe provato a scappare. Gli è andata male, è stato bloccato e dichiarato in stato di arresto.

I controlli nelle altre piazze dello spaccio

Comunicavano tra loro con le ricetrasmittenti le vedette di una cittadella dello spaccio di Siracusa, ricavata in viale dei Comuni, nella zona tra viale Santa Panagia e viale Scala Greca, al centro di un intenso traffico di droga e di diversi episodi di intimidazione.

Vedette scoperte dalla polizia

Lo hanno scoperto gli agenti delle Volanti che, nel corso di un controllo, hanno rinvenuto una radiolina portatile dentro un bidone dell’immondizia. Era funzionante, infatti gracchiava, segno di una conversazione ma chi era in possesso di quella ricetrasmittente, spaventato per l’arrivo delle pattuglie delle Volanti, ha preferito abbandonarla.

Le comunicazioni

Gli agenti hanno sentito che qualcuno stava chiamando alla radio, presumibilmente un’altra vedetta, non accortasi immediatamente della presenza dei poliziotti, i quali sono riusciti ad identificarla.

Spaccio di droga organizzato

Di certo, gli inquirenti ritengono che lo spaccio sia gestito da un gruppo criminale, abbastanza organizzato, capace di “ingaggiare” vedette per segnalare la presenza o gli imminenti arrivi di polizia e carabinieri.