episodio accaduto a pachino, nel siracusano

Dopo aver litigato con il vicino, con cui i rapporti sono logori da tempo, un uomo di 69 anni, di Pachino, si è impossessato di un’ascia.

Minaccia con l’ascia

Con questa si è avvicinato al rivale, minacciandolo di usarla se avesse proseguito ancora ma dopo la segnalazione della vittima, gli agenti di polizia si sono messi alla ricerca dell’aggressore. E’ stato bloccato a bordo della sua auto, dentro cui c’era l’ascia, per cui è stato denunciato.

Un altro caso a Siracusa

Nei giorni scorsi, la polizia ha scoperto, a Siracusa, un’altra lite tra vicini che stava per finire in tragedia. A pagare le conseguenze è stato un 42enne mentre il rivale, un uomo di 33 anni, è stato denunciato per lesioni aggravate. E’ stato necessario l’intervento della polizia anche perché la vittima avrebbe subito un duro pestaggio, al punto da costringerlo al ricorso alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I.

L’arrivo della polizia

La lite è avvenuta in una palazzina in via Luigi Cassia, nel rione della Mazzarrona, e sono state le chiamate degli altri proprietari a fare scattare l’allarme. Nel corso delle indagini, gli agenti delle Volanti hanno ascoltato la ricostruzione dei testimoni che hanno confermato le antiche ruggini tra i due condomini.

Un fenomeno ormai diventato un “classico”

Le cronache sono piene di episodi del genere: un anno fa, a Catania, si consumò una tragedia con la morte di una 42enne ammazzata a coltellate da una donna di 47 anni. Il delitto si consumò all’interno di un condominio in vi Rapisardi dove le Volanti intervennero.

Il delitto a Catania

Le segnalazioni telefoniche riferivano di una lite molto animata tra vicini di casa, all’ultimo piano di un edificio dal quale si udivano chiaramente invocazioni di aiuto. Gli agenti giunti si trovarono innanzi una scena di inaudita violenza. Dentro l’appartamento indicato, una donna giaceva in terra, in uno stato di semi incoscienza e lo sguardo fisso nel vuoto; al fianco una vistosa ferita.

Martellata al vicino

Un altro episodio si è verificato sempre a Catania all’interno di una palazzina situata nel quartiere popolare di Librino: in quell’occasione, un vicino, al culmine di una lite, prese a martellate il rivale, trasferito poi al Pronto soccorso.