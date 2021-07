l'inchiesta della procura di siracusa

Eseguita l’autopsia sul corpo senza vita di una delle 2 donne morte a Lentini

Il medico legale ha cominciato con la salma della 56enne

Si proseguirà con l’esame autoptico del cadavere della madre della donna

A Lentini sono comparsi i Ris di Messina

E’ stata eseguita l’autopsia sul cadavere di Lucia Marino, 56 anni, la donna di Lentini, trovata priva di vita nella sua casa, in via Gorizia, a Lentini.

La prima autopsia

Nelle prossime ore, il consulente della Procura di Siracusa, inizierà con l’esame autoptico sulla salma della madre della donna, Francesca Oliva, 80 anni, trovata senza vita nel garage in via Murganzio, nella serata di sabato, qualche ore dopo il decesso della figlia.

Altri accertamenti

Non è stato possibile sapere ancora le modalità della morte della 56enne, il cui corpo era in avanzato stato di decomposizione, per cui gli inquirenti dovranno attendere l’esito di altri accertamenti per stabilire se il decesso è riconducibile ad una morte violenta o per un malore.

Sopralluogo dei Ris

Sono comparsi i carabinieri del Ris di Messina a Lentini, che hanno iniziato i sopralluoghi negli immobili in cui sono state trovate le donne. Saranno prelevati tessuti e tracce organiche per capire se in quella casa erano presenti altre persone in quei minuti drammatici per entrambe le donne.

Le indagini

I carabinieri, da parte loro, hanno già sentito i familiari per svelare se vi fossero dei contrasti o se le donne fossero vittime di alcune patologie. Un giallo dai contorni misteriosi che sta lasciando con il fiato sospeso la comunità, in apprensione per le modalità con cui entrambe le donne sono spirate. Lascia perplessi il fatto che siano decedute a breve distanza l’una dall’altra e poi c’è anche la circostanza del corpo in avanzato stato di decomposizione della 56enne. Nessuno si sarebbe accorto della sua assenza prolungata ed un interrogativo che i militari dovranno sciogliere.