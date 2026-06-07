Aveva subito un malore durante la maxi rissa con 20 persone coinvolte avvenuta nei giorni scorsi a Marzamemi ma nelle ore scorse è deceduto.

La morte

L’uomo, 60 anni, molto noto nel borgo marinaro del Siracusano, aveva assistito allo scontro tra due fazioni di giovani a ridosso della sua attività commerciale. Non ce l’ha fatta il suo cuore a reggere e così nonostante i tentativi di restare aggrappato alla vita è sputato.

La notizia ha profondamente colpito la comunità locale, già scossa dagli eventi che avevano trasformato una serata di festa in un episodio di grave violenza urbana.

La condanna del deputato regionale Gennuso

“Una notizia che addolora profondamente l’intera comunità e che ci impone una seria riflessione. Quanto accaduto a Marzamemi è inaccettabile e merita la più ferma condanna” commenta il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso.

La rissa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato di Pachino, la rissa sarebbe scoppiata per motivi banali. All’origine della lite vi sarebbe infatti il rifiuto di prestare un accendino, episodio che avrebbe innescato una prima discussione degenerata rapidamente fino a coinvolgere numerosi giovani presenti nella zona.

Le indagini

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze raccolte dagli agenti hanno consentito di identificare diversi partecipanti allo scontro. Nei giorni successivi ai fatti la Polizia di Stato ha denunciato nove giovani, ritenuti coinvolti a vario titolo nella maxi rissa che aveva provocato momenti di forte tensione e paura tra residenti e turisti.

Il cordoglio

Sulla morte dell’uomo saranno effettuati tutti gli accertamenti necessari per chiarire l’eventuale nesso tra il malore e quanto accaduto durante la notte della rissa. La vicenda resta al centro dell’attenzione degli investigatori, mentre proseguono le verifiche sull’episodio che ha acceso il dibattito sulla sicurezza nel borgo marinaro.

Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia del commerciante. Tra cittadini e operatori economici prevalgono sgomento e amarezza per una tragedia che ha segnato profondamente la comunità di Marzamemi.



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