incidente nel pomeriggio

Un Suv finito nella balza di Akradina, ai piedi della stele che ricorda la visita a Siracusa di papa Giovanni Paolo II. E’ accaduto nel pomeriggio, intorno alle 16, momento in cui sulla città si è abbattuto un temporale: è probabile che il conducente, forse perchè sorpreso dalla pioggia o dalle condizioni dell’asfalto, ha perso il controllo del veicolo e non è riuscito a controllarlo.

Parcheggio dentro la Balza

Il mezzo, infatti, è finito in fondo ad una piccola scarpata ma essendo una macchina attrezzata per percorrere strade molto accidentate, il conducente è riuscito ad evitare che si ribaltasse.

Indagini della Polizia municipale

Infatti, ha parcheggiato il Suv in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul caso, ci sono le indagini della Polizia municipale di Siracusa che, nel corso della serata, hanno compiuto gli accertamenti. Prima della fine dell’anno, nella stessa zona ma su un versante diverso della Balza Akradina, un’altra macchina, in quel caso una Fiat Panda, ha sfondato le protezioni cadendo dentro l’area.

Allerta gialla

Per il secondo giorno consecutivo, la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per il maltempo

su Calabria e Sicilia per domani, giovedì. L’allerta riguarda il rischio idraulico, idrogeologico e di temporali per molte aree delle due regioni.