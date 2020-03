Pioggia e vento hanno creato numerosi danni

Era ormai arrivata al finestrino della sua macchina l’acqua, che, dopo essersi abbattuta in nottata, ha allagato del tutto contrada Laganelli, alla periferia sud di Siracusa. Ha chiamato lui stesso i vigili del fuoco visto che gli era impossibile uscire dal mezzo, anzi ha vissuto momenti di grande paura, almeno fino all’arrivo dei pompieri, giunti intorno alle 7 di questa mattina. I soccorritori, con un po’ di fatica, sono riusciti ad estrarre il conducente dal mezzo, che avrebbe preso poco prima, per ragioni tutt’ora da chiarire: non ci sono state conseguenze fisiche per la vittima, che ha ringraziato i pompieri.

Ma quella di ieri è stata una giornata di straordinari per i vigili del fuoco, chiamati ad intervenire in numerose zone del capoluogo, flagellato dal maltempo: pioggia battente e raffiche di vento che hanno creato numerosi danni. ” Tra gli interventi ci sono stati soccorsi a persone, strade inondate, allagamenti di seminterrati e cantine, cartelli pubblicitari e recinzioni scardinate, pali pericolanti con danni alle linee elettriche” fanno sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa. A causa del pericolo di inondazioni, la Protezione civile nella serata di ieri ha disposto la chiusura di alcune strade: contrada Spinagallo, contrada Magrentino, la statale 124 tra Floridia e Solarino, le circonvallazioni Gozzo e Ronco.