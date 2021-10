interrotto tratto della siracusa-catania

Crollano le strade provinciali del Siracusano sotto i colpi del maltempo che non da tregua a partire dalla tarda serata di ieri. I collegamenti con la zona montana sono praticamente bloccati per via degli smottamenti ed i sindaci invitano la popolazione alla prudenza, soprattutto a non spostarsi.

Strade chiuse a Siracusa

A Siracusa, chiusa contrada Targia che collega la città all’area della zona industriale, totalmente invasa dall’acqua, stesso provvedimento anche in via Ascari, nella zona del circuito.

“Stiamo valutando di chiudere viale Ermocrate, nella zona della stazione ferroviaria, che si è già trasformata in un lago” ha detto l’assessore alla Protezione civile di Siracusa, Sergio Imbrò. Le strade di Siracusa sono invase da fango e detriti, alcuni alberi sono stati abbattuti come in via Malta, così come i tabelloni pubblicitari.

Interrotto tratto della Siracusa-Catania

E’ stata bloccata la viabilità all’altezza dell’uscita di Cava Sorciaro della Siracusa-Catania, a causa dell’allagamento mentre si registrano infiltrazioni nell’ospedale di Avola.

“Situazione critica”

“La situazione è piuttosto critica per quanto riguarda le strade – dice il sindaco di Siracusa, Francesco Italia -. Non si entra e non si esce da contrada Targia, l’ingresso nord di Siracusa ma abbiamo situazioni critiche anche a sud della città come in viale Epipoli, contrada Pantanelli”.

Strade provinciali disastrate

Ma è sulla situazione delle strade provinciali che ci sono molte preoccupazioni. “Ci sono strade provinciali che sono in grandissima difficoltà, si sono verificati dei cedimenti: siamo in contatto con tutti i sindaci, ci auguriamo che le precipitazioni possano diminuire” ha spiegato il sindaco di Siracusa. A Sortino è anche crollato un muro.

Interrotte alcune strade provinciali come la 36, Solarino-Priolo, con massi sulla carreggiata per un costone roccioso che ha ceduto e allagamenti, la provinciale 90 e la provinciale 5 nella zona montana, o la provinciale 14 in direzione Canicattini dove c’è un albero caduto in strada.

Centro coordinamento soccorsi

Il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto ha attivato nella tarda serata di ieri il Centro coordinamento soccorsi d’intesa con il Capo del Dipartimento regionale della protezione Salvo Cocina, in relazione alle previsioni meteorologiche avverse con livello di allerta rossa. Dalla Prefettura, è partita la raccomandazione ai dirigenti degli uffici pubblici statali del lavoro in modalità da remoto “fino alla cessazione dello stato di allerta, fatti salvi i servizi essenziali da rendere in presenza”. Inoltre, il Ccs ha rivolto lo stesso invito al Presidente di Confindustria Siracusa.